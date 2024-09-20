〈陸港盤後〉 中國傳考慮放寬一線大城非本地買家限制 激勵房地產股走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-20 16:30

‌



中國 A 股市場三大指數周五（20 日）收盤漲跌互見，知情人士透露，在先前措施未能重振房地產市場後，中國政府正考慮取消一些主要購屋限制。

滬指周五收盤漲 0.03% 報 2,736.81 點，深證成指跌 0.15% 報 8,075.14 點，創業板指跌 0.64% 報 1,536.6 點，兩市成交額合計人民幣 5,747 億元。

‌



醫藥、保險、船舶、化工、鋼鐵、石油、半導體類股走低，房地產族群強勢表態，釀酒、銀行類股上揚。

香港恒生指數周五收盤漲 1.36%，報 18,258.57 點，恒生科技指數漲 1.43%，報 3,703.84 點。

據《彭博》周五報導，消息人士表示，監管機關正在擬定方案，允許上海、北京等一線大城放寬對非本地買家的限制，也就是那些沒有當地居民戶口簿的買家。許多小城市已經消除這個障礙。

戶口被中國政策制定者用來管控人口流動，戶口讓人們可以獲得城市的居住、醫療、教育資源。政府鬆綁一線城市非本地人買家限制的風險之一，是此舉可能會帶走其他城市的需求，加劇中國經濟失衡的問題。

知情人士說，政府還可能取消第一套和第二套房子的區別，以壓低第二套房子的頭期款金額和貸款利率。

消息人士稱，這項方案仍需得到政府高層批准，可能還會有變化。