上市首見！陸股王茅台將買庫藏股 專家：護盤兼提振信心 白酒類股有望反轉

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 14:41

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中國股王貴州茅台 (600519-CN) 上周五 (20 日) 宣布將實施庫藏股計畫，打算以自有資金不低於人民幣 30 億元且不超過 60 億回購公司股票，這是貴州茅台上市 23 年以來首次實施股票回購計畫，也是近年中國上市酒商最大的回購規模，專家認為買回庫藏股有助提升市場信心，但股價上漲仍取決於產品力、管道力和品牌力。

根據貴州茅台公告，本次回購股價上限為每股人民幣 1795.78 元，預計本次回購約 167.06 萬到 334.12 萬股，約佔公司於公告日發行總股本的 0.13% 到 0.27%。該酒商表示，本次回購方案實施完成後，不會對公司日常經營、財務、研發、獲利能力、償債能力、未來發展及維持上市地位等產生重大影響。

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《證券時報》報導，若本次回購資金上限 60 億元全用光，回購資金約占公司截至 2024 年 6 月 30 日總資產的 2.15%、歸屬於上市公司股東凈資產的 2.75%、現金和現金等價物的 4.13%。根據貴州茅台今年上半年財報數字，該公司總資產為 2792.07 億元，歸屬於上市公司股東的凈資產為 2185.76 億元，現金和現金等價物為 1452.67 億元。

回購計畫公布前，茅台董事長張德芹曾提及市值管理。中信集團黨委委員、副總經理，中信銀行黨委書記、董事長方合英上月率隊造訪茅台，並與茅台集團黨委書記、董事長張德芹在茅台國際大飯店舉行座談，雙方共敘友誼、共謀發展，就進一步深化合作進行了溝通交流。

張德芹表示，中信集團以「踐行國家戰略、助力民族復興」為使命，充分發揮經濟改革試點和對外開放視窗的重要作用，為國家改革開放和經濟建設作出了顯著貢獻，在國內外樹立了很好的信譽，是中國民族企業良好發展的出色代表，更是茅台學習的榜樣。

除回購股票外，貴州茅台還曾發佈大股東增持公告。去年 2 月，貴州茅台發佈公告，茅台集團公司和茅台技術開發公司通過集中競價交易方式首次增持了公司股票，合計增持 15.45 萬股。按當日成交均價估算，增持金額達 2.79 億元。

2022 年 11 月底，茅台在宣佈 272 億元年中分紅的同時，其控股股東茅台集團及其全資子公司茅台技術開發公司也宣佈，將利用部分特別分紅資金增持股票，金額不低於 15.47 億元，不高於 30.94 億元。

事實上，近年中國白酒類股表現持續低迷，多家酒商拋出回購或增持計劃護盤來提振市場信心。今年 2 月，捨得酒業稱將在 6 個月內以自有資金回購人民幣 1 億元至 2 億元公司股票，回購價格不超過每股 13.1 萬人民幣。

水井坊也披露，公司董事長范祥福提議以 0.75 億元至 1.5 億元回購股份，回購的股份也將用於員工持股計劃或股權激勵。