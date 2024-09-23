終端廠商：部分經銷商不再接中國「特供」晶片H20訂單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-23 09:00

‌



最近幾個月，輝達 (NVDA-US) 中國「特供」晶片 H20 可能會被停售的傳聞在業界傳開，據《財聯社》周日（22 日）報導，中國有經銷商表示，已無法採購 H20，也有終端廠商說，部分中國經銷商不再接 H20 的訂單。

經銷商王宇（化名）表示，輝達上月開始不接 H20 的訂單，但輝達沒有明文通知。「準確來說，是在等待最近消息，排產估計不會了，雖然沒有明確的指令，但基本上是這樣，可能客戶有些定製化的需求還可以滿足。」

‌



終端廠商人士李小琳（化名）也對說：「我們向輝達下單需透過經銷商，近期有多家經銷商表示，不再接 H20 的訂單，也有一些表示有現貨，可以接單。」

據《財聯社》報導，網路廠商、大模型廠商、晶片供應商等產業鏈人士均明確表示，H20 被停售的傳言已久，大家普遍關心 H20 是否短時間內就會被停售。

接近多家大模型廠商的張娜（化名）稱：「幾家大廠、小廠的朋友，反正跟硬體相關的都聽過這個消息。」

「行業內討論很久了，也許年前會出政策，輝達方面還在爭取。」王宇稱。

輝達在大模型浪潮中抓住機會，鞏固了王者地位。去年，受限於政策，輝達基於 H100 向中國推出了三款「特供」款片，其中 H20 的性能最強。

李小琳說，輝達在今年 2 月開始接受 H20 的訂單，4 月開始正式出貨，5 月才大批量出貨。

不過，王宇等幾位從業者都用「雞肋」一詞形容 H20。

公開資料顯示，H20 是專為中國市場設計的人工智慧（AI）加速器。H20 基於輝達 Hopper 架構，擁有 96GB 的 HBM3 內存，提供 4.0TB/s 的內存帶寬。

算力方面，H20 的 FP8 性能為 296 TFLOPS，FP16 性能為 148 TFLOPS。與 H100 相比，GPU 核心數量減少 41%，性能降低 28%。

多位從業人士還說，H20 的關注度其實較低。