思科全球裁員 波及中國區

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-23 09:30

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美國通訊巨頭思科（Cisco）(CSCO-US) 今年 8 月公布全球裁員計畫，如今中國區已經開始執行這項計畫了。

《鳳凰網》上周四（19 日）爆料，思科大連分公司已發布正式通知裁員。《界面新聞》上周六也報導，多位被裁員工證實這個傳聞。

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思科此次裁員主要針對大連分公司旗下對日本、韓國客戶服務的項目部門，涉及正職員工（思科大連員工分藍牌與紅牌，分別對應正職員工與外包員工）近 300 人。

裁員賠償方案有兩種選擇：

一、接到通知後直接離職，「N+7」。

二、延遲兩個月，「N+5」(「N」代表員工在公司工作的年數，每滿一年，公司會支付一個月工資作為補償。「+7」、「+5」通常指的是額外的固定月數補償)。

思科大連分公司成立於 2014 年，主要為中國、韓國、日本等國客戶提供技術咨詢服務。

一位被裁員工說，日、韓項目組被裁，今年在內部早有徵兆，「公司近兩個月來都沒有什麼活」，「內部有討論業務之後會先轉到日本，後續再轉到東南亞」。

上述人士表示，思科大連分公司正職員工共計約 600～700 人，其餘均為外包員工。按正式員工裁員比率看，此次大連分公司裁員已接近半數。

思科此次在中國裁員，屬於全球裁員計畫的一環。今年 8 月，思科宣布計劃啟動全球裁員，預計將裁減 5,600 名員工，約佔員工總數 7%。

值得注意的是，這已經是思科第二次大規模裁員，今年 2 月，思科宣布裁員近 4,000 人。

作為全球知名老牌通訊巨頭，思科創辦於 1984 年，最早靠生產路由器與交換機，在美國矽谷起家。