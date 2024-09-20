〈日股盤後〉金融股大漲 日經開高走高連三紅
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-20 15:25
日本股市周五 (20 日) 開高走高，半導體類股跟隨美國科技股的腳步領漲大盤，日經指數最終收漲 568.58 點或 1.53%，報 37,723.91 點，連續第三個交易日收紅。
日本央行週五發布利率決策，將政策利率維持在 0.25% 左右，符合所有 53 位受訪經濟專家的預期，日元兌美元的匯價維持在 142.2 左右，市場密切關注行長植田和男會後的評論。
日本央行維持利率，激勵金融族群大漲，三菱日聯金融上漲 2.7%、瑞穗金融上漲 2.16%；日元偏弱使出口類股依舊強勢，豐田漲 0.9%，本田也漲 1.88%。
受到美國科技股上漲的帶動，半導體類股東京威力科創飆升 5.32%、DISCO 上漲 2.37%、愛德萬測試漲 1.27%、信越化學上漲 1.95%。
Saxo Markets 全球市場策略分析師 Charu Chanana 表示，日本央行貨幣政策正常化腳步未見急迫性，只要植田和男稍晚發布的評論維持同樣的論調，日股能持續享有聯準會大幅降息且未出現衰退跡象所帶來利多效應。
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