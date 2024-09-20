〈日股盤後〉金融股大漲 日經開高走高連三紅 

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-20 15:25

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日本股市周五 (20 日) 開高走高，半導體類股跟隨美國科技股的腳步領漲大盤，日經指數最終收漲 568.58 點或 1.53%，報 37,723.91 點，連續第三個交易日收紅。

日本央行週五發布利率決策，將政策利率維持在 0.25% 左右，符合所有 53 位受訪經濟專家的預期，日元兌美元的匯價維持在 142.2 左右，市場密切關注行長植田和男會後的評論。

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受到美國科技股上漲的帶動，半導體類股東京威力科創飆升 5.32%、DISCO 上漲 2.37%、愛德萬測試漲 1.27%、信越化學上漲 1.95%。