〈焦點股〉美國降息熱錢回流 利多助攻金融股走揚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-20 12:36

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金控股今天普遍走揚，其中，以銀行為主體的中信金、永豐金、玉山金、兆豐金、第一金等均獲資金點火，證券業務實力較強的元大金，受惠台股價量齊揚，今天亦在盤上表現。

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隨著台美利差縮小，有利外幣放款動能轉佳，企業貸款壓力逐漸減輕，部分中小型銀行今天受到買盤青睞，包括京城銀、安泰銀上漲逾 1%，高雄銀、聯邦銀、王道銀等亦表現不俗。