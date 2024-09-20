〈焦點股〉美國降息熱錢回流 利多助攻金融股走揚
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-20 12:36
美國敲定降息 2 碼，台灣基準利率按兵不動，但調升存準率 1 碼，雖可能影響到銀行資金配置、增加成本，整體來看，外資回流、台美利差縮小助攻外幣放款動能及壽險的債券利益回沖等，仍是利多因素，多檔金融股今 (20) 日吸引買盤青睞，包括中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、安泰銀 (2849-TW)、京城銀 (2809-TW 等，盤中均上漲超過 1%。
金控股今天普遍走揚，其中，以銀行為主體的中信金、永豐金、玉山金、兆豐金、第一金等均獲資金點火，證券業務實力較強的元大金，受惠台股價量齊揚，今天亦在盤上表現。
隨著台美利差縮小，有利外幣放款動能轉佳，企業貸款壓力逐漸減輕，部分中小型銀行今天受到買盤青睞，包括京城銀、安泰銀上漲逾 1%，高雄銀、聯邦銀、王道銀等亦表現不俗。
台灣央行 13 日宣布，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期，但再度調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點 (調升 1 碼)，並再度調整選擇性信用管制措施，將打房措施進一步收緊。
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