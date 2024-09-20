境內通訊設備連環爆引全球關注 黎巴嫩官員：非常嚴重的情勢升級 未來48小時將特別危險

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-20 15:56

‌



黎巴嫩領導階層最新示警，在過去兩天全國各地發生通訊設備爆炸攻擊事件後，暴力進一步升級的風險極高，接下來的 48 小時將特別危險。

《CNBC》報導，伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨成員使用的數千台呼叫器跟對講機在週二和週三發生爆炸，造成至少 37 人死亡、至少 3000 人受傷，罹難者中也有兒童。

‌



真主黨稱此行為是「以色列的侵略」，以色列則尚未對爆炸事件發表評論。伊朗駐黎巴嫩大使 Mojtaba Amani 也在傷者之列，一名真主黨議員的兒子在攻擊中喪生。

黎巴嫩經濟部長 Amin Salam 週四 (19 日) 向《CNBC》表示：「這絕對是一次非常嚴重的升級。我認為任何升級行為都會導致挑釁，而這正是我們最擔心的，因為昨天發生的事情只會引發衝突進一步升級。」

自去年 10 月以色列在加薩走廊對巴勒斯坦激進組織哈馬斯發動攻擊以來，真主黨在過去 12 個月向以色列發射數千枚火箭彈，以色列的報復性火力造成數百名真主黨戰士和數十名黎巴嫩平民死亡。

對此 Salam 表示，這些攻擊成功地將許多黎巴嫩人團結起來支持真主黨，儘管該國許多人此前反對該組織。「此事引起巨大反應，即使是反對真主黨的黎巴嫩人民，現在他們也更加堅定地支持真主黨。」

Salam 還認為，通訊設備爆炸攻擊事件打破所有規則跟所有邊界，因此舉在黎巴嫩被認為是恐怖行為，這也是他非常擔心會導致進一步暴力並肯定會使得局勢升級的原因。

與此同時，以色列將更多的軍隊和軍事裝備進一步向北轉移到黎巴嫩邊境地區，美國官員正努力尋找避免全面以黎全面開戰的外交解決方案。