電子旺季+AI趨勢驅動 瞄準科技高息ETF、基金息利兼顧

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-20 11:02

‌



台股進入下半年以來獲利了結承壓，投信法人表示，鑒於基本面仍屬堅韌，加上接下來迎電子旺季，同時全球矚目的 AI 趨勢也如火如荼發展中，對於台灣科技廠亦處順風環境，投資人不妨透過短線拉回，專注布局於獲利表現與股息配發能力俱佳的台股科技高息 ETF 或主動基金來參與，既掌握科技產業中長線成長行情，也藉此同享企業營運成果。

財富管理專家指出，隨著台股 ETF 發行檔數越來越多，產品設計也更加多元，而就台灣投資人所偏好的科技產業來看，較新的產品還結合了不少投資者喜愛的高息特性，以今年才掛牌上市的 00946 群益科技高息成長來看便是如此，其聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股，也是第一檔將外資認同度納入考量的 ETF，形同為選股品質多加一層把關。

‌



群益科技高息成長 ETF(00946-TW) 經理人洪祥益表示，受惠人工智慧商機強勁以及慢慢步入電子業旺季，台灣半導體業 8 月營收報喜。半導體晶圓代工產業 8 月營收年增 30.6%，IC 設計 8 月營收年增 14%，營收動能強勁。

洪祥益進一步指出，從台灣 8 月出口金額創下歷年單月新高，年增率連續第 10 個月成長，也可佐證台灣科技產業基本面十分強勁，而在美股市場漲多回檔，帶動台股修正後，台股 P/E 回到靠近歷史均值的 15 倍，投資價值逐步浮現，投資人亦不妨趁勢透過台股科技高息 ETF 來參與，藉此掌握後市行情。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股今年因 AI 題材加持，在台積電、鴻海、聯發科等權值股助攻下，指數年中衝出 24,000 點新高。台積電今年全心投入 CoWos 製程，從明年的訂單量來看，台積電 (2330-TW) 獲利成長可期；鴻海 (2317-TW) 作為電子代工龍頭，在全球布局、上下游整合以及資金規模有絕對優勢，被法人視為 AI 伺服器最大贏家；聯發科 (2454-TW) 10 月預計推出天璣 9400 旗艦系列晶片，效能相較於前代估計將提升 40%，讓投資人充滿期待。