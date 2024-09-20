中美晶旗下台特化上櫃蜜月甜 強漲81%衝上200元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-20 12:40

‌



中美晶 (5483-TW) 旗下小金雞台特化 (4772-TW) 今 (20) 日以每股 110 元掛牌上櫃，在未來營運成長看旺下，一開盤就大漲表態，最高達 200 元，大漲 81.82%，大展蜜月行情，創下近 7 個月來新高，並挑戰前高 213 元。

台特化成立於民國 102 年 3 月 27 日，為半導體特殊氣體及半導體特用化學材料之專業廠商， 主要產品矽乙烷，應用於化學氣相沉積 (CVD) 製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵性材料。

‌



台特化受惠半導體先進製程產能擴增及製程演進，今年上半年營收 4.05 億元，年增 95.96%，並超過去年全年營收 70%，稅後淨利 1.56 億元，更已超過去年全年，每股稅後純益為 1.13 元。

台特化此次競拍及申購引發市場熱議，競拍得標加權平均價格 137.99 元，此外公開申購價訂為 110 元，總計吸引超過 20 萬人參與申購，中籤率為 0.83%，顯示市場反應熱烈，依今日最高價 200 元來看，價差高達 9 萬元。

台特化指出，公司核心技術團隊在化學專業領域平均年資 10 年以上，自行培養特氣操作技術人才，並自主研發高端的關鍵特殊氣體材料合成純化製造技術，已建立了特氣產製技術專業 Know-How，並取得台灣、中國大陸、美國、韓國新型及發明專利，自有智慧財產保護佈局完善。

針對產品發展策略，台特化表示，將持續開發先進蝕刻氣體類、前驅體類等產品，涵蓋半導體產業在電晶體生成循環製程所需之多項精密特殊氣體，今年也開發出新產品無水氟化氫 (AHF)，為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主要應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移 除，具有優異的選擇率及向性可應用於更先進的製程，目前已送交客戶認證中，不僅豐富本公司產 品組合，更為未來營收添加動能。

台特化的特殊氣體產品須以高低壓特氣鋼瓶裝載，獨創智能化鋼瓶品管系統，透過手機掃描 QR Code 即可立即追溯產品生產履歷，從進料檢驗到投入原料生成高純度產品自動化充填成品，再經由檢驗精度等級達十億分之一的超微量元素分析實驗室進行品質確認把關，品質純度達到全球最高規格，通過多家世界前十大的國際一級半導體客戶認證並取得供應商資格，不僅利於未來快速向客戶導入新產品，更成為全球供應鏈中首選品牌。

台特化設置在台灣西部科技廊帶的最中心點 - 彰濱工業區線西段，是台灣精密化學品製造重要聚落，地理位置優越，距離台中港車程 30 分鐘，與北中南的半導體聚落車程皆在 2 小時內，提供客戶迅速緊密的產品支援與售後服務，相較於進口的特殊氣體，台特化產品以在地供應的服務減少碳足跡，迎向全球碳中和時代的趨勢。

展望後市，台特化看好，隨著半導體產能擴充與製程演進，持續推升電子級特殊氣體用量，台特化位處全球半導體先進製程的中心點、堅實的自研精密特氣開發生產技術、具備各種危化特氣全球運輸物流操作 Know-How、可供發展之工業土地面積充沛、具備全球多家一級半導體客戶供應商資格，可快速導入新產品等獨特競爭優勢。