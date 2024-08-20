台特化上半年獲利超越去年全年 預計Q3底上櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-20 18:00

‌



中美晶 (5483-TW) 小金雞台特化 (4772-TW) 今 (20) 日舉行上櫃前業績發表會，此次上櫃預計辦理現金增資 9,445 張，掛牌股本估提升至 14.77 億元，並預計將在第三季底掛牌上櫃。

台特化今年上半年營收 4.05 億元，年增 95.96%，並超過 112 年度全年營收的 70%，稅後淨利 1.56 億元，已超過去年全年獲利，每股稅後純益 1.13 元。

‌



台特化成立於民國 102 年 3 月 27 日，聚焦於半導體特殊氣體 (SEG, Specialty Electronic Gases) 及半導體特用化學材料 (SEC, Specialty Electronic Chemicals) 製造與銷售，截至民國 113 年 6 月底止，實收資本額為新台幣 13.82 億元。

台特化指出，台灣是全球最重要的先進半導體生產基地，但半導體製程中所需特殊氣體原料卻大多仰賴進口，為了台灣能突破取得關鍵原料的限制，補足半導體產業鏈上游缺口，使台灣的半導體產業鏈上中下游得以連貫，強化整體供應鏈韌性，台特化因此而誕生。

台特化主要產品為矽乙烷，主要用於化學氣相沉積 (Chemical Vapor Deposition, CVD) 製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料，目前已建立了全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷。

台特化也跟隨母公司發展，專注節能減碳及環保永續議題，在製程設計規劃階段就考慮永續生產，製程水電用量相對於其他競爭者降低 70% 以上能耗，且無固態廢棄物產生，超前建構碳中和時代的國際競爭力。

台特化的核心技術團隊在化學專業領域平均年資 10 年以上，自行培養特氣操作技術人才，並自主研發高端的關鍵特殊氣體材料合成純化製造技術，已建立了特氣產製技術專業 Know-How，並取得台灣、中國大陸、美國、韓國新型及發明專利，自有智慧財產保護佈局完善。

台特化產品發展策略以持續開發先進蝕刻氣體類、前驅體類等產品為主軸，涵蓋半導體產業在電晶體生成循環製程所需之多項精密特殊氣體，今年開發出新產品無水氟化氫 (AHF)，為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主要應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，具有優異的選擇率及向性可應用於更先進的製程，目前已送交客戶認證中，不僅豐富本公司產品組合，更為未來營收添加動能。

台特化的特殊氣體產品須以高低壓特氣鋼瓶裝載，獨創智能化鋼瓶品管系統，透過手機掃描 QR Code 即可立即追溯產品生產履歷，從進料檢驗到投入原料生成高純度產品自動化充填成品，再經由檢驗精度等級達十億分之一的超微量元素分析實驗室進行品質確認把關，品質純度達到全球最高規格，通過多家世界前十大的國際一級半導體客戶認證並取得供應商資格，不僅利於未來快速向客戶導入新產品，更成為全球供應鏈中首選品牌。

台特化設置在台灣西部科技廊帶的最中心點彰濱工業區線西段，是台灣精密化學品製造重要聚落，地理位置優越，距離台中港車程 30 分鐘，與北中南的半導體聚落車程皆在 2 小時內，提供客戶迅速緊密的產品支援與售後服務，相較於進口的特殊氣體，台特化產品以在地供應的服務減少碳足跡，迎向全球碳中和時代的趨勢。