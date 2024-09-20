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陸利率按兵不動 國際油價應聲下跌但仍朝週線收紅邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-20 13:56

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陸利率按兵不動 國際油價應聲下跌但仍朝週線收紅邁進(圖：Shutterstock)

國際油價在今 (20) 日午盤交易走跌，11 月交割的布蘭特(BRENT) 期油價格價格下跌逾 0.3%，同月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格亦下跌 0.2%，主要因為中國人民銀行維持基準貸款利率不變。企業及居民貸款基準一年期 LPR 維持 3.35% 不變，作為房貸參考利率的五年期 LPR 維持在 3.85% 不變。

中國國家統計局近來公布的數據顯示，上月工業生產成長 4.5%，低於 7 月的 5.1% 以及市場預期的 4.8% 左右。儘管中國 8 月零售額年增 2.1%，但仍低於 7 月的 2.7% 且不如市場預期的 2.5% 年增率。


此外，8 月中國原油加工量也出現下降，煉油廠上月每日處理原油約 1260 萬桶，年減 17.5% 且較上季下滑近一成。

中國是全球原油市場的主要消費國，經濟發展影響其對原油的需求。

與此同時，中東緊張局勢則支撐早盤油價表現，因市場擔心黎巴嫩的呼叫器和對講機爆炸事件恐影響石油供應。

美國聯準會週三 (19 日) 決定降息 2 碼也有助於支撐大宗商品價格，因為這將有助於促進經濟活動和對大宗商品的需求。

澳盛銀行大宗商品策略師 Daniel Hynes 說：「隨著聯準會大幅降息緩解了對經濟硬著陸的擔憂，原油價格飆升。降息 2 碼引發整個市場的風險偏好，有助於提振石油市場的情緒。」

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油價中國人民銀行LPR利率

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