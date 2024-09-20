〈能源盤後〉Fed降息後 市場回神 原油連同全球股市、風險資產齊漲
鉅亨網編譯許家華 2024-09-20 05:37
在聯準會 (Fed) 大幅降息並為進一步寬鬆貨幣政策奠定基礎後，原油期貨周四 (19 日) 收高，與全球股市和其他風險資產一起上漲。
聯準會的舉措可望緩解市場對經濟衰退的擔憂，也減輕對能源需求受挫的擔憂。
能源商品價格
市場驅動力
因應決策者注意力自通膨轉向對勞動市場的擔憂，Fed 周三啟動降息，一次調降 50 個基點，儘管美股收跌回應，但全球股市上漲，美股周四飆升至華爾街紀錄高點。
Tickmill 管理負責人 Joseph Dahrieh 表示，降息「可能會支持經濟活動並刺激美國的能源需求，從而導致油價上漲。然而，這一重大舉措也引發市場對潛在經濟放緩的擔憂，這可能會限制油價上漲空間。」
ING 大宗商品策略師 Warren 和 Ewa Manthey 表示，市場注意力可能會重新轉向需求擔憂。「在需求方面，中國顯然是主要擔憂來源，但也一直有報導稱歐洲煉油廠因利潤率低而削減運行率。」
能源資訊局 (EIA) 報告指出，上周 (9/13 止) 美國天然氣庫存增加 580 億立方英尺，高於分析師預期，天然氣價格隨之跌至盤中低點，但之後反彈至正值區域。
根據標普全球大宗商品洞察調查，分析師本預期上周天然氣庫存增加 550 億立方英尺。
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