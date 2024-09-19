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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.5%，報1.3534元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:20


截至台北時間19日17:20，美元/加幣下跌0.0068點跌幅達0.5%，暫報1.3534點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.54%
  • 近 1 週：+0.21%
  • 近 3 月：-0.84%
  • 近 6 月：+0.50%
  • 今年以來：+2.76%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.51，本日下跌0.26%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.50，本日下跌0.79%
  • 美元/挪威克朗相關性0.48，本日下跌1.27%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.66，本日下跌1.05%
  • 紐元/美元相關性-0.57，本日下跌1%
  • 英鎊/美元相關性-0.50，本日下跌0.59%

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美元/加幣1.3552-0.37%
澳元/美元0.68180.83%
紐元/美元0.62490.72%
英鎊/美元1.32820.59%

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