外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.5%，報1.3534元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:20
截至台北時間19日17:20，美元/加幣下跌0.0068點跌幅達0.5%，暫報1.3534點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.54%
- 近 1 週：+0.21%
- 近 3 月：-0.84%
- 近 6 月：+0.50%
- 今年以來：+2.76%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.51，本日下跌0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性0.50，本日下跌0.79%
- 美元/挪威克朗相關性0.48，本日下跌1.27%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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