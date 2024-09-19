外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1168元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:10
截至台北時間19日17:10，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.48%，暫報1.1168點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.79%
- 近 1 週：+0.94%
- 近 3 月：+3.50%
- 近 6 月：+2.24%
- 今年以來：+0.64%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.77%
- 美元/瑞郎相關性-0.63，本日上漲0.01%
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