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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1168元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:10


截至台北時間19日17:10，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.48%，暫報1.1168點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.79%
  • 近 1 週：+0.94%
  • 近 3 月：+3.50%
  • 近 6 月：+2.24%
  • 今年以來：+0.64%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.78，本日上漲0.54%
  • 歐元/加幣相關性0.70，本日上漲0.01%
  • 紐元/美元相關性0.57，本日上漲0.89%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.77%
  • 美元/瑞郎相關性-0.63，本日上漲0.01%

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歐元/美元1.11570.38%
英鎊/美元1.32890.64%
加幣/美元0.73770.37%
紐元/美元0.62510.76%

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