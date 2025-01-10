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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.49%，報1.4751元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:30


截至台北時間10日22:30，歐元/加幣下跌0.0072點跌幅達0.49%，暫報1.4751點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.87%
  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 3 月：-1.16%
  • 近 6 月：+0.55%
  • 今年以來：-0.49%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.74，本日下跌0.38%
  • 歐元/澳元相關性0.55，本日下跌0.1%
  • 英鎊/美元相關性0.53，本日下跌0.5%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.66，本日下跌0.43%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.55，本日下跌0.29%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.51，本日下跌0.02%

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歐元/加幣1.4784-0.26%
歐元/美元1.0256-0.41%
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英鎊/美元1.2237-0.57%
人民幣/美元0.1363750.00%

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