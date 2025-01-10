外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.49%，報1.4751元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:30
截至台北時間10日22:30，歐元/加幣下跌0.0072點跌幅達0.49%，暫報1.4751點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.87%
- 近 1 週：+0.28%
- 近 3 月：-1.16%
- 近 6 月：+0.55%
- 今年以來：-0.49%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.66，本日下跌0.43%
- 美元/新加坡幣相關性-0.55，本日下跌0.29%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.51，本日下跌0.02%
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