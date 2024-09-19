外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.87%，報0.6258元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 16:40
截至台北時間19日16:40，紐元/美元上漲0.0054點漲幅達0.87%，暫報0.6258點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.51%
- 近 1 週：+1.09%
- 近 3 月：+0.99%
- 近 6 月：+1.97%
- 今年以來：-1.87%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.7%
- 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲1.15%
- 美元/泰銖相關性-0.65，本日上漲0.54%
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