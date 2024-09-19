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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.87%，報0.6258元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 16:40


截至台北時間19日16:40，紐元/美元上漲0.0054點漲幅達0.87%，暫報0.6258點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.51%
  • 近 1 週：+1.09%
  • 近 3 月：+0.99%
  • 近 6 月：+1.97%
  • 今年以來：-1.87%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.78，本日上漲0.99%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日上漲0.41%
  • 歐元/美元相關性0.57，本日上漲0.43%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.7%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲1.15%
  • 美元/泰銖相關性-0.65，本日上漲0.54%

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紐元/美元0.62590.89%
澳元/美元0.68290.99%
英鎊/美元1.32610.43%
歐元/美元1.11650.45%
泰銖/美元0.0301931.00%

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