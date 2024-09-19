分析師：Fed降息2碼 對亞洲股市跟風險貨幣是利多

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 13:37

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美國聯準會 (Fed) 決定降息兩碼，預計將對亞洲市場帶來積極影響，分析師認為此舉將為區域內央行鬆綁貨幣政策帶來更多空間，緩解貨幣壓力且提振區域內風險資產跟高收益貨幣。

Fed 主席鮑爾在當地時間周三 (18 日) 表示，通膨上升和勞動市場進一步走疲之間的風險目前已經平衡，隨著通膨走降的信心增強，Fed 可能會進一步降息，但鮑爾也說，Fed 無意恢復疫情期間的超低利率，中性利率將遠高於過去。

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Dalma Capital 執行長 Gary Dugan 表示，Fed 周三的決定緩解了亞洲央行緊縮​​貨幣政策的壓力，在美元可能疲軟的情況下，讓亞洲央行鬆綁貨幣政策，而不必擔心會導致本國貨幣走軟，金融股和 REITs 等利率敏感股將進一步走強。

BetaShares Holdings 固定收益部門負責人 Chamath De Silva 認為，亞洲股市今 (19) 日不會出現大波動，可能會等待今晚美股的後續反應。在某些方面，這是寬鬆週期開始時的典型市場反應。

亞洲匯市方面，傑富瑞 (Jefferies) 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，亞洲可能會有更多美元買盤，特別是兌日元、韓元和人民幣，而匯市交易員可能會在盧比、令吉和泰銖走升後獲利了結，但亞洲匯市不會出現大幅反應，因為人民幣多少帶來一定的錨定作用。

富國銀行新興市場策略師 Brendan McKenna 則認為亞幣將在 Fed 降息後努力尋找方向，並可能在近期反彈後出現一些獲利了結。

印尼券商 Bahana Sekuritas 研究主管 Satria Sambijantoro 也說，這次鴿派降息其實為新興市場貨幣提供升值動力，降息迄今未被解讀為對美國經濟的悲觀看法。外資流入東協和印尼的料將維持動能。印尼正處於 GDP 成長韌性、信貸擴張相對較高以及貨幣政策提前鬆綁的宜居地帶 (Goldilocks zone)。