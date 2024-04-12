啟碁攜手台大實驗林管理處 栽種1公頃原生樹苗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 17:51

網通廠啟碁 (6285-TW) 繼去年在西螺的「啓碁小森林」揭牌儀式後，明 (13) 日將由董事長謝宏波與執行長高健榮，攜手台大實驗林管理處，在南投自然教育園區飽受危害的區塊栽下 1 公頃的臺灣原生種樹苗。

啟碁指出，透過此次栽種樹苗活動，呼應聯合國《生物多樣性公約》的三大目標，包括保育生物多樣性、重視與鼓勵生物多樣性資源的永續利用，以及公平合理的分享利用遺傳資源所產生的惠益。

啟碁與台大實驗林管理處合作，共同打造友善健全的生物鏈地。謝宏波表示，啟碁積極推動低碳轉型，期盼與社會和環境達成共好共榮的永續發展。同時，也感謝台大實驗林管理處的專業，一同造林固碳，為本土動植物建立優質環境。