〈日股盤後〉出口、半導體股撐腰 日經終結連二黑

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-18 15:22

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出口、半導體相關股走強，帶動日本股市周三 (18 日) 開盤走，一路漲逾 400 點，但市場觀望美國聯準會會議結果，日經 225 指數(NKY) 漲幅收斂，最終上漲 176.95 點或漲 0.49%，收報 36,380.17 點，結束連二黑的走勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 9.61 點或 0.38%，收 2,565.37 點，終結連三跌。

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日元兌美元周三回落，一度貶值 0.7%，在 141.3 至 142.43 日元之間診盪，激勵出口相關類股上揚，豐田大漲 3.28%，馬自達也走升 3.62%，日產汽車上漲 1.86%，本田上漲 2.51%。

數據消息方面，日本 8 月出口金額僅年增 5.6%，雖連續第 9 個月成長，但低於市場預期的增幅 10%，也比 7 月成長 10.3% 還弱。此外，對美國外銷近三年來首見頹勢，可見日本經濟復甦前景尚不明朗。