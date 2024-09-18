台灣大iPhone 16開賣在即 祭出美西AI科技之旅抽獎吸引果粉
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-18 19:29
蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列本周五 (20 日) 開賣，台灣大 (3045-TW) 今(18) 日再祭出多種優惠吸引果粉，其中，在 11 月 20 日前申辦 5G 月租 1399 元以上專案，搭購 iPhone 16 全系列任一新機並上網登記，可抽「美西 AI 朝聖之旅」九天共有 16 組名額。
台灣大表示，「美西 AI 朝聖之旅」將由 3C 達人 Tim 哥擔任團長進行洛杉磯與舊金山 9 日遊，包含好萊塢環球影城、星光大道、舊金山金門大橋、惡魔島等知名景點，更可以在蘋果總部體驗 Vision Pro，參觀 Google(GOOG-US) 總部去年開幕的 Visitor Experience，並前進輝達 (NVDA-US)GTC 大會進行專人 AI 科技導覽。
台灣大今天寄出首賣會邀請，周五將在台北文創門市舉辦，當日申辦 iPhone 16 專案前 20 名果粉皆有獎，累計送出逾 10 萬元獎項，其中頭香民眾獨享 3 次抽獎機會，最大獎為價值超過 4 萬元 Apple 大禮包。
台灣大進一步提到，本周五除開賣 iPhone 16 系列，也同步開賣 Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2 全新黑色鈦金屬錶殼。今天公布 Apple Watch 資費，搭配月租 999 元指定 5G 專案，即可 0 元起帶走 Apple Watch Series 10(GPS)。另外，針對極致運動探險錶部分，搭配月租 1399 元指定 5G 專案，Apple Watch Ultra 2 也只要 8900 元起。
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