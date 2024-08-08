鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州BGNE-US的目標價調升至275元，幅度約3.63%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對百濟神州(BGNE-US)提出目標價估值：中位數由265.37元上修至275元，調升幅度3.63%。其中最高估值345元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予百濟神州評價：積極樂觀25位、保持中立2位、保守悲觀0位。
百濟神州今(8日)收盤價為176.73元。近5日股價上漲3.63%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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