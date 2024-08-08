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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-8.06元，預估目標價為267.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-8.21元上修至-8.06元，其中最高估值-3.75元，最低估值-11.49元，預估目標價為267.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.75(-3.75)1.510.829.17
最低值-11.49(-11.49)-8.76-1.817.59
平均值-7.65(-8.08)-2.822.18.47
中位數-8.06(-8.21)-2.451.798.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值37.14億45.73億60.73億84.75億
最低值29.25億37.44億41.71億53.60億
平均值32.78億41.30億50.46億63.82億
中位數32.54億40.69億49.51億62.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入4.28億3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBGNE

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