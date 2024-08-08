鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-8.06元，預估目標價為267.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-8.21元上修至-8.06元，其中最高估值-3.75元，最低估值-11.49元，預估目標價為267.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.75(-3.75)
|1.5
|10.82
|9.17
|最低值
|-11.49(-11.49)
|-8.76
|-1.81
|7.59
|平均值
|-7.65(-8.08)
|-2.82
|2.1
|8.47
|中位數
|-8.06(-8.21)
|-2.45
|1.79
|8.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.14億
|45.73億
|60.73億
|84.75億
|最低值
|29.25億
|37.44億
|41.71億
|53.60億
|平均值
|32.78億
|41.30億
|50.46億
|63.82億
|中位數
|32.54億
|40.69億
|49.51億
|62.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4.28億
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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