鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州BGNE-US的目標價調升至284元，幅度約3.27%
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 06:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對百濟神州(BGNE-US)提出目標價估值：中位數由275元上修至284元，調升幅度3.27%。其中最高估值345元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予百濟神州評價：積極樂觀27位、保持中立2位、保守悲觀0位。
百濟神州今(10日)收盤價為182.76元。近5日股價上漲3.27%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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