永道-KY看好RFID 電子標籤市場需求倍數增長態勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 17:15

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今年上半年賺回超過半個股本的永豐餘旗下全球 RFID 電子標籤供應商永道 - KY(6863-TW) 今 (18) 日召開法人說明會，公司預期到了 2030 年時全球 RFID 的總出貨量將達到 1000 億顆，相較於 2023 年的 460 億顆、以及 2024 年預估量 540 億顆，總出貨量將達倍數增長，將造就永道 - KY 持續成長的機會。

永道 - KY 總經理林秉毅看好，無論是零售業、服飾鞋品業、以及快遞物流業都將扮演 RFID 的終端應用的成長動能。

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林秉毅表示，RFID 應用端最主要是使用在人力缺乏的市場，過去 RFID 產業成長動能是在美國和歐洲，不過中國市場持續成長；永道 - KY 目前觀察到，中國的零售與物流業亦勢必要推動勞動架構的轉型，數據顯示，過去 7 年全球包裹量成長了 150%，而美國更爲永道 - KY 相當重要的市場。

其中，光是 2020 年疫情期間，美國全年的包裹量就突破了 200 億件，且在疫情後仍呈現逐年增長的狀態，林秉毅表示，而 RFID 在長物流鏈、電商需求持續成長帶動之下，也 成為電商與物流業者降低每件投遞成本、降低誤遞損失的重要投資。2023 年美國郵政 (USPS) 就正式建置了 RFID 的辨識系統，取代過去傳統的條碼刷讀式辨識，成功降低了 67% 的誤遞率。

永道 - KY 2024 年 1-6 月營收 20.71 億元，毛利率 35.07%，年增 5.1 個百分點，稅後純益為 4.15 億元、年增 82%，每股純益為 5.58 元。永道 - KY2024 年 1-8 月累計營收為 27.76 億元、年增 78.4%。