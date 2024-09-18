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鉅亨速報

盤後速報 - 佳和(1449)次交易(19)日除權息0.31元，參考價18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


佳和(1449-TW)次交易(19)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.03元，股票股利0.28元，合計股利0.31元。

首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.40元，權息值合計為0.55元，股息殖利率0.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 19.40 0.03083 0.16% 0.27744
2023/10/31 14.05 0.0 0.0% 0.2936

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