盤後速報 - 佳和(1449)次交易(19)日除權息0.31元，參考價18.85元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
佳和(1449-TW)次交易(19)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.03元，股票股利0.28元，合計股利0.31元。
首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.40元，權息值合計為0.55元，股息殖利率0.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|19.40
|0.03083
|0.16%
|0.27744
|2023/10/31
|14.05
|0.0
|0.0%
|0.2936
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