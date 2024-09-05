〈台股開盤〉股災浩劫後反彈逾300點 台積電收復900元、傳產挺立
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 09:38
昨 (4) 日美股跌勢趨緩，台股在歷經一日股災後反彈，今 (5) 日台積電回神收復 900 元，加上傳產力挺，包含重電、紡織以及營建皆有所表態，帶動大盤早盤漲逾 300 點，最高漲至 21410.45 點，預估成交量 4300 億元。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 17 元，漲幅約 1.91%，鴻海 (2317-TW) 於平盤附近遊走，聯發科 (2454-TW) 則走跌，跌逾 2%。日月光 (3711-TW) 約漲 1%，台達電 (2308-TW) 漲 1.48%，聯電 (2303-TW) 漲 1.31%。
重電族群今天有所表態，士電 (1503-TW) 漲逾 4%，亞力 (1514-TW) 漲逾 3%，華城 (1519-TW)、東元 (1504-TW)、中興電 (1513-TW) 皆漲逾 1%。
紡織族群方面，佳和 (1449-TW) 漲逾半根停板，聚陽 (1477-TW) 漲逾 3%，儒鴻 (1476-TW)、宏和 (1446-TW)、東和 (1414-TW)、集盛 (1455-TW)、偉全 (1465-TW)、新纖 (1409-TW) 以及遠東新 (1402-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
營建族群也紅通通，愛山林 (2540-TW)、達麗 (6177-TW)、潤隆 (1808-TW) 漲逾 4%，國建 (2501-TW)、全坤建 (2509-TW)、寶徠 (1805-TW)、國揚 (2505-TW) 漲逾 3%，京城 (2524-TW)、上曜 (1316-TW)、中工 (2515-TW)、聯上發 (2537-TW)、國產 (2504-TW)、大將 (1453-TW) 及皇翔 (2545-TW) 也都有超過 2% 的漲幅。
美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 38.04 點或 0.09%，收 40974.97 點；那斯達克指數下跌 52 點或 0.3%，收 17084.3 點；S&P 500 指數下跌 8.86 點或 0.16%，收 5520.07 點；費城半導體指數上漲 11.85 點或 0.25%，收 4770.85 點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉股災空襲警報再次拉響 崩跌逾千點 半導體、AI淪重災區
- 盤中速報 - 台積電(TSM-US)大跌5.96%，報161.46美元
- 盤中速報 - 台積電(TSM-US)大跌4.37%，報164.2美元
- 黑悟空 台股取金:華碩、技嘉、微星，大盤下跌買進勝率高:保瑞、美時、森崴能源、創意、智原
上一篇
下一篇