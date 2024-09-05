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台股

〈台股開盤〉股災浩劫後反彈逾300點 台積電收復900元、傳產挺立

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 09:38

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台積電收復900元、傳產力挺，台股漲逾300點。(圖：shutterstock)

昨 (4) 日美股跌勢趨緩，台股在歷經一日股災後反彈，今 (5) 日台積電回神收復 900 元，加上傳產力挺，包含重電、紡織以及營建皆有所表態，帶動大盤早盤漲逾 300 點，最高漲至 21410.45 點，預估成交量 4300 億元。 

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 17 元，漲幅約 1.91%，鴻海 (2317-TW) 於平盤附近遊走，聯發科 (2454-TW) 則走跌，跌逾 2%。日月光 (3711-TW) 約漲 1%，台達電 (2308-TW) 漲 1.48%，聯電 (2303-TW) 漲 1.31%。 


重電族群今天有所表態，士電 (1503-TW) 漲逾 4%，亞力 (1514-TW) 漲逾 3%，華城 (1519-TW)、東元 (1504-TW)、中興電 (1513-TW) 皆漲逾 1%。 

紡織族群方面，佳和 (1449-TW) 漲逾半根停板，聚陽 (1477-TW) 漲逾 3%，儒鴻 (1476-TW)、宏和 (1446-TW)、東和 (1414-TW)、集盛 (1455-TW)、偉全 (1465-TW)、新纖 (1409-TW) 以及遠東新 (1402-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

營建族群也紅通通，愛山林 (2540-TW)、達麗 (6177-TW)、潤隆 (1808-TW) 漲逾 4%，國建 (2501-TW)、全坤建 (2509-TW)、寶徠 (1805-TW)、國揚 (2505-TW) 漲逾 3%，京城 (2524-TW)、上曜 (1316-TW)、中工 (2515-TW)、聯上發 (2537-TW)、國產 (2504-TW)、大將 (1453-TW) 及皇翔 (2545-TW) 也都有超過 2% 的漲幅。 

美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 38.04 點或 0.09%，收 40974.97 點；那斯達克指數下跌 52 點或 0.3%，收 17084.3 點；S&P 500 指數下跌 8.86 點或 0.16%，收 5520.07 點；費城半導體指數上漲 11.85 點或 0.25%，收 4770.85 點。 

文章標籤

台股開盤美股台積電重電紡織營建

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台積電9122.59%
偉全15.552.64%
日月光投控145.51.39%
台達電3791.88%
聯電54.31.88%
士電212.52.66%
亞力1262.02%
華城598-0.33%
東元47.12.28%
中興電161.50.62%
佳和19.354.31%
聚陽401.54.29%
儒鴻5332.90%
宏和47.752.14%
東和22.42.75%
集盛10.851.88%
新纖15.93.25%
鴻海179.50.00%
遠東新35.82.29%
愛山林209.52.95%
達麗59.64.38%
潤隆126.52.85%
國建26.953.06%
全坤建23.83.03%
寶徠20.852.21%
國揚26.254.17%
京城114.51.33%
上曜19.11.60%
中工12.42.90%
聯上發20.40.99%
國產56.71.80%
大將19.653.15%
聯發科1110-2.20%
皇翔59.82.93%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.81
加權指數法興(售) 槓桿4.79
台積電法興(購) 槓桿8.57
台積電法興(購) 槓桿7.78
日月光投控法興(購) 槓桿8.76
台達電法興(購) 槓桿5.51
士電法興(購) 槓桿5.29
鴻海法興(購) 槓桿6.96
鴻海法興(購) 槓桿5.97
聯發科法興(購) 槓桿11.04

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