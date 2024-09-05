〈台股開盤〉股災浩劫後反彈逾300點 台積電收復900元、傳產挺立

昨 (4) 日美股跌勢趨緩，台股在歷經一日股災後反彈，今 (5) 日台積電回神收復 900 元，加上傳產力挺，包含重電、紡織以及營建皆有所表態，帶動大盤早盤漲逾 300 點，最高漲至 21410.45 點，預估成交量 4300 億元。

‌



美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 38.04 點或 0.09%，收 40974.97 點；那斯達克指數下跌 52 點或 0.3%，收 17084.3 點；S&P 500 指數下跌 8.86 點或 0.16%，收 5520.07 點；費城半導體指數上漲 11.85 點或 0.25%，收 4770.85 點。