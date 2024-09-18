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鉅亨速報

盤後速報 - 訊聯(1784)次交易(19)日除權息1.42元，參考價108.12元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


訊聯(1784-TW)次交易(19)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.71元，股票股利0.71元，合計股利1.42元。

首日參考價為108.12元，相較今日收盤價116.50元，權息值合計為8.38元，股息殖利率0.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 116.50 0.7092 0.61% 0.7092
2023/08/31 64.3 0.6965 1.08% 0.0
2022/09/05 43.05 0.4858 1.13% 0.0
2021/08/02 45.4 0.1847 0.41% 0.0
2020/07/06 40.8 0.1251 0.31% 0.0

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