盤中速報 - 紡織纖維類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額3.50億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:49
台股今日紡織纖維類股表現強勁，05日09:49相關指數上漲2.24%，總成交額3.50億元，大盤占比0.42%。
該產業上漲家數31、下跌家數7、平盤家數3。領漲個股佳和(1449-TW)05日09:48股價上漲0.9元，報19.45元，漲幅4.85%。
紡織纖維近5日下跌3.32%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.32%
|-5.71%
|近一月
|-4.52%
|-2.52%
|近三月
|-2.06%
|-1.24%
|近六月
|+0.86%
|+9.26%
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