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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額3.50億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:49


台股今日紡織纖維類股表現強勁，05日09:49相關指數上漲2.24%，總成交額3.50億元，大盤占比0.42%。

該產業上漲家數31、下跌家數7、平盤家數3。領漲個股佳和(1449-TW)05日09:48股價上漲0.9元，報19.45元，漲幅4.85%。

紡織纖維近5日下跌3.32%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 -3.32% -5.71%
近一月 -4.52% -2.52%
近三月 -2.06% -1.24%
近六月 +0.86% +9.26%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21448.541.69%
佳和19.354.31%

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加權指數法興(售) 槓桿4.79

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