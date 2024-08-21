回升行情訊號來了，「低檔轉強股」更有上漲空間
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 18:00
今天台股月結算，外資空單部位較大，跟著美股回測，順勢壓低結算，不過殺低後馬上有多方支撐力道，今天月線開始翻揚，代表中長期趨勢轉多，變成回升行情，加上台幣升值，國際熱錢可望重新前進台股，只要沒有突發性利空，可以期待後面多方資金行情。特別要注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，建議不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。
大華國際投顧蘇建豐指出，半導體是市場主流，半導體設備和扇出型面板級封裝以及矽光子都要特別留意，尤其是矽光子很多個股都剛站回月線，後面更有上漲空間；弘塑 (3131-TW)，均華(6640-TW)，志聖(2467-TW)，閎康(3587-TW)，友威科(3580-TW)，鑫科(3663-TW)，東捷(8064-TW)，晶彩科(3535-TW)，光聖(6442-TW)，上詮(3363-TW)，波若威(3163-TW)，前鼎(4908-TW) 等。
「王者歸來 - 友威科 (3580-TW)」，扇出型面板級封裝，就是市場焦點，龍哥從 5/29 股價 61 元推薦到現在，第一波操作大賺 + 60%，第二波操作大賺 + 22%，第三波操作在 86 元佈局，今天股價創高來到 120.5 元，急漲乖離率擴大，價差操作先賣出，獲利放口袋，這波大賺 + 32%，三波操作翻倍大賺 + 114%，跟著蘇建豐掌握操作節奏，資金收回準備佈局新飆股。
「友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)」，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，7 月營收如預期大增，年增 138%，蘇建豐從 52 元推薦到現在，今天股價來到 113.5 元創下新高，翻倍大獲利，第一波大賺 + 61%，第二波大賺 + 40%，市場上沒人知道的時候佈局，簡單大獲利。
「鑫科第二 - 柏騰 (3518-TW)」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收創下新高，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，比價百元鑫科，技術面大底成型，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二，跟著龍哥低檔佈局，簡單獲利。
最新佈局「新主力股」，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資貢獻高達 5 個股本，股價 4X 元，超級低估，股價剛完成底部型態，股價震盪都是佈局機會，隨時要噴出，目標翻倍賺，不可錯過！
蘇建豐前兩周就與投資朋友分享，8/21~8/24 的國際自動化工業大展，協作型機器人是焦點，可以看到機器人概念股百花齊放，股價高檔機器人不要過度追價，例如，羅昇 (8374-TW)，台灣精銳(4583-TW)，穎漢(4562-TW)，昆盈(2365-TW)，直得(1597-TW) 等，留意低檔機器人，獲利空間更大，像磐儀 (3594-TW)，精聯(3652-TW)，廣明(6188-TW)，友通(2397-TW)，圓剛(2417-TW)，新漢(8234-TW) 等。
磐儀，股價連續兩天碰漲停，站上月線，與聯發科合作視覺解決方案，已經通過輝達認證，營收會越來越好，股價這次被股災影響，但是好股票不會寂寞，股價先挑戰前高 55.4 元。
精聯，連續兩天漲停，股價站上月線，協作型機器人拿到專案大單，下半年開始出貨，今年營收可望創高，股價先攻擊前高 53 元，持股續抱，繼續拉開獲利。
【漲停慶功宴】友威科漲停翻倍賺，鑫科漲停翻倍賺，精聯漲停繼續賺，磐儀漲停繼續賺，鑫科第二柏騰創高，新主力股要接棒！留言 + 178，一起賺錢！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
回升行情訊號來了，「低檔轉強股」更有上漲空間
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