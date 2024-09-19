黎巴嫩再傳連環爆炸 大量對講機被引爆 釀20死450人受傷

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-19 07:31

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繼 BB Call 爆炸事件後，黎巴嫩周三（18 日）多地再次發生通訊設備爆炸事件，這一次被引爆的主要是對講機，目前至少 20 人死亡，超過 450 人受傷。

據《CNN》報導，消息人士透露，初步消息顯示，貝魯特南郊發生 15 至 20 起爆炸案，黎巴嫩南部也發生了 15 至 20 起爆炸案。

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真主黨表示，對講機爆炸的威力比 BB Call 更大，導致大量受害者雙手被炸斷，眼睛受傷，腹部大出血。

不過，與 BB Call 爆炸相比，對講機的使用範圍比較小，只被分發給組織人群的人，比如負責葬禮、遊行等活動的人。

目擊者聲稱，周三下午 3 點左右，一名男子的對講機發生爆炸，傷者的雙手都被炸掉了。

此外，黎巴嫩南部多地電力系統發生爆炸，南部馬爾瓦辛鎮一名女孩因家中太陽能發電系統發生爆炸而受傷。

黎巴嫩看守政府周二下午召開部長會議期間，貝魯特以及黎巴嫩東南部和東北部多地發生 BB Call 爆炸事件。截至周三下午，BB Call 爆炸事件遇難人數已增至 12 人。

爆炸的 BB Call，是真主黨最近幾天收到的一批新設備。倖存者說，在爆炸前大約 5 秒，聽到了 BB Call 發出嗶嗶聲響，並在螢幕看到一串數字。