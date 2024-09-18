渣打銀行在阿聯正式推數位資產託管服務 初期聚焦比特幣跟以太幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-18 11:48

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英商渣打集團 (02888-HK)上周在阿拉伯聯合大公國 (下稱阿聯) 正式推出數位資產託管服務，Brevan Howard Digital 是該集團在當地開啟加密貨幣託管業務的首個客戶。這是渣打數位資產戰略的一個重要里程碑，標誌著其正式進入數位資產託管領域，也顯示出其對數位資產未來發展的信心。

Brevan Howard Digital 是 Brevan Howard 的加密貨幣部門，Brevan Howard 是一家專注於全球宏觀和數位資產的投資管理平台。

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渣打在阿聯的服務在去年 5 月 10 日首度被公告，當時渣打還與杜拜國際金融中心 (DIFC) 簽署 MoU，宣佈將就包含加密貨幣在內的數位資產業務進行合作。渣打全球融資和證券服務負責人 Margaret Harwood-Jones 表示，此次發佈滿足了機構對數字資產日益增長的興趣。

渣打之所以推出數位資產託管服務，一方面是看到機構投資人對數位資產的興趣不斷成長，另一方面也反映數位資產在金融領域的影響力逐漸擴大。不過，數位資產市場仍具有較高的波動性和不確定性，相關監管政策也在不斷改善，渣打銀行在該領域的發展仍面臨著諸多挑戰。

渣打執行長溫拓思 (Bill Winters) 說：「推出數位資產託管服務不僅對渣打銀行，而且對金融服務行業都具有重要意義。我們認為數位資產不僅是一種短暫的趨勢，而是金融結構的根本性轉變。憑藉這項新服務，我們將戰略性地定位在託管業務下一次變革的最前沿。」

渣打提供的服務初期聚焦於支援比特幣和以太幣，之所以決定在阿聯推出託管服務，「是因為當地在數位資產採用和金融監管方面採取平衡的做法」。

值得注意的是，數位資產託管與傳統資產託管不同，數字資產託管商託管的是這些資產的私鑰，而不是持有資產。

渣打還進一步表示，打算擴大託管服務來涵蓋更多數位資產，並正在探索在其他全球金融中心推出託管服務的更多機會。