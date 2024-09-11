〈Q4投資策略〉富蘭克林建議「3R 策略」布局三大類股 提前卡位選後行情
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 13:05
中秋節後將「變盤」？展望第四季投資策略，富蘭克林證券投顧表示，Q4 向來是股市及消費的傳統旺季，儘管景氣及選舉變數猶存，投資人審慎中也無須太過悲觀，建議採取「3R 策略」，包括受惠降息 (Rate Cut)、抗波動 (Resistant) 及強勢股 (Robust) 三大主軸，穩中求進，以大額定期定額策略布局日本、生技和全球氣候變遷股票。
美國就業及通膨數據降溫，讓聯準會政策立場轉為鴿派，鮑爾主席表示「降息時機已到」，一度激勵全球股債齊揚，但降息預期伴隨而來的是對美國經濟衰退的擔憂，加上美國前總統川普 7 月中遭暗殺受傷、賀錦麗接棒拜登角逐今年總統大位，日本央行七月底意外升息引發日圓套利交易平倉，輝達等 AI 龍頭股財報或財測未達樂觀預期，增添股市波動。
統計第三季以來債優於股，其中美國兩年期及十年公債殖利率各降 115.94 點 / 75.38 點至 3.5961%/3.6423%，殖利率曲線重回正斜率，激勵債市百花齊放，美國複合債上漲 5.7%、領先美國非投資等級債 4.0% 漲幅，全球股市上漲 1.2%、新興股市下跌 1.4%，道瓊及印度股市漲逾 4%、史坦普 500 公用事業指數勁揚 13%，惟那斯達克、費城半導體、日股及台股跌幅介於 4%~14%。(彭博資訊，取 MSCI 股價指數及彭博債券指數，美元計價，截至 2024/9/10)。
富蘭克林證券投顧指出，聯準會將啟動降息、加入全球降息行列 (日本除外) ，宣告全球寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，其中債券展望的能見度高於股市，由於投資人需要更多數據確認美國經濟降溫的速度和幅度，加上 11/5 美國選舉逼近，仍將不定時擾動盤勢，預期今年旺季行情可能要等到美國選舉結果底定後較為明朗。
根據歷史經驗顯示，美國總統選舉年度，美股當年平均波段修正幅度為 14%，其中越接近選舉的九月及十月美股走勢可能較為波動，但若美股出現震盪，應視為是進場機會，美股波段修正後進場一年平均漲幅為 24% (資料來源: FactSet，史坦普 500 指數，統計期間 1936~2020 年，富蘭克林坦伯頓基金集團凱利投資。)
富蘭克林證券投顧表示，第四季向來是股市及消費的傳統旺季，儘管景氣及選舉變數猶存，投資人審慎中也無須太過悲觀，建議採取「3R 策略」，包括受惠降息 (Rate Cut)、抗波動 (Resistant) 及強勢股 (Robust) 三大主軸，打造穩中求進的投資組合。
面臨寬鬆環境，建議以精選收益複合型債券基金、美國非投資等級債券型基金及加碼日圓的全球債券型基金，防禦股市波動也能掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會，建議加碼美國平衡型及公用事業產業型基金，提高資產防禦力。
另一方面，目前基本情境認為美國經濟仍將朝軟著陸目標邁進，歷史經驗顯示在沒有經濟衰退的降息環境，股市表現仍大有可為，看好科技及印度股市結構性發展趨勢，將扮演強勢主流。鑒於日圓匯率升值速度將對日股走勢造成擾動，而美國選舉不確定性亦將牽動生技製藥和乾淨能源產業政策的敏感神經，短線波動無礙其長線展望，建議以大額定期定額策略布局日本、生技和全球氣候變遷股票，靜待烏雲散去的回升行情。
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