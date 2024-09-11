〈Q4投資策略〉富蘭克林建議「3R 策略」布局三大類股 提前卡位選後行情

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 13:05

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中秋節後將「變盤」？展望第四季投資策略，富蘭克林證券投顧表示，Q4 向來是股市及消費的傳統旺季，儘管景氣及選舉變數猶存，投資人審慎中也無須太過悲觀，建議採取「3R 策略」，包括受惠降息 (Rate Cut)、抗波動 (Resistant) 及強勢股 (Robust) 三大主軸，穩中求進，以大額定期定額策略布局日本、生技和全球氣候變遷股票。

美國就業及通膨數據降溫，讓聯準會政策立場轉為鴿派，鮑爾主席表示「降息時機已到」，一度激勵全球股債齊揚，但降息預期伴隨而來的是對美國經濟衰退的擔憂，加上美國前總統川普 7 月中遭暗殺受傷、賀錦麗接棒拜登角逐今年總統大位，日本央行七月底意外升息引發日圓套利交易平倉，輝達等 AI 龍頭股財報或財測未達樂觀預期，增添股市波動。

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統計第三季以來債優於股，其中美國兩年期及十年公債殖利率各降 115.94 點 / 75.38 點至 3.5961%/3.6423%，殖利率曲線重回正斜率，激勵債市百花齊放，美國複合債上漲 5.7%、領先美國非投資等級債 4.0% 漲幅，全球股市上漲 1.2%、新興股市下跌 1.4%，道瓊及印度股市漲逾 4%、史坦普 500 公用事業指數勁揚 13%，惟那斯達克、費城半導體、日股及台股跌幅介於 4%~14%。(彭博資訊，取 MSCI 股價指數及彭博債券指數，美元計價，截至 2024/9/10)。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會將啟動降息、加入全球降息行列 (日本除外) ，宣告全球寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，其中債券展望的能見度高於股市，由於投資人需要更多數據確認美國經濟降溫的速度和幅度，加上 11/5 美國選舉逼近，仍將不定時擾動盤勢，預期今年旺季行情可能要等到美國選舉結果底定後較為明朗。

根據歷史經驗顯示，美國總統選舉年度，美股當年平均波段修正幅度為 14%，其中越接近選舉的九月及十月美股走勢可能較為波動，但若美股出現震盪，應視為是進場機會，美股波段修正後進場一年平均漲幅為 24% (資料來源: FactSet，史坦普 500 指數，統計期間 1936~2020 年，富蘭克林坦伯頓基金集團凱利投資。)