【債市觀察】Fed鴿聲號角將響起，非投等債佈局時點到？
鉅亨研報 2024-09-18 11:56
一、非投等債無畏市場震盪，修正後迅速收復跌勢反彈
今年以來儘管海外利空不斷，包括：地緣政治風險升溫引發全球動盪、AI 生成推升科技股大漲引發泡沫化隱憂、美國 11 月總統大選兩黨政治角力、美國經濟衰退疑慮再現引發預期 Fed 將加快降息步調，在全球股市歷經 4 月與 7 月大跌之際，非投資等級債券因有高利息當緩衝，即使面對市場震盪，修正過後往往能迅速收復失土。
長期以來，非投資等級債券表現漲多跌少，表現亮眼。
統計 2012 年 9 月以來，彭博優選 1-5 年非投資等級 (中國除外) 債券指數累計報酬達 75.3%，打敗美國投資等級債的 40.0%，以及新興美元債的 22.6% 與美國公債的 14.1％。
註 1：以上指數資料為過去歷史表現，僅供參考，過去走勢不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證。註 2：基金追蹤指數為彭博優選 1-5 年非投資等級 (中國除外) 債券指數、美國投等債為彭博美國投資等級債券指數、美國公債為彭博美國公債指數、新興美元債為彭博新興市場美元主權債券指數。資料日期：2012.09.03~2024.09.05。
二、非投等債遇系統性事件發生期間與其後，表現抗跌領漲
此外，彭博優選 1-5 年非投資等級 (中國除外) 債券指數在面對金融海嘯後的三大系統性事件，包括：Fed 暗示 QE 退場、政府關門、瑞信危機等。
觀察在系統性事件發生期間，表現相對美國投資等級債與美國公債抗跌，面對市場逆風深具投資優勢；而在事件結束後漲勢更加凌厲，重大行情不缺席，平均報酬表現…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
三、非投資等級債 ETF 同類基金，漲跌幅表現比較
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