偏鄉星兒療育不能斷 盼您攜手臺東縣自閉症協進會 點燃生命微光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-18 09:38

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「臺東縣自閉症協進會」成立於民國 100 年，台東地形狹長、交通不便 ，當時仍是早期療育的荒漠，沒有任何一家醫院設置兒童心智科，自閉兒家長必須帶著孩子翻山越嶺到花蓮或高雄就醫，已是表達能力受限、社會適應困難的星兒，位居偏鄉的台東，更是弱勢中「最軟的一塊」。

體認到早療資源的匱乏，在一位自閉兒家長發起下，臺東縣自閉症協進會登記成立，也成為當地第一個專門提供自閉症患者及家庭服務的社會團體，經費主要來自各方捐款、義賣手作物及計畫補助。

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為避免與學齡前的早療對象重疊，並鼓勵家長把握 0 到 6 歲的黃金治療時間，協會服務對象為 6 歲以上，已進入學齡的自閉兒童，及至輕中度的自閉成年人，透過醫療、教育、復健、職訓、就業、安養等相關權益及福利，協助生活自理，改善人際關係，最終順利接軌進入社會。

在台東出生成長的協進會督導林韋勳，秉持回饋鄉里及所學社工的服務熱忱，來到協進會工作。他指出，目前有 10 位同仁，服務個案約有 30 位，兒童青少與成年約莫各半，主要連結語言治療、職能治療、臨床心理諮商及其他支持性課程等多面向服務，除減輕家長的負荷，也避免因長途奔波而導致星兒有情緒失控的風險。

林韋勳說明，部分家人無法接送或無法自行搭車前來的學員，為減輕家人負擔，社工們會在上下班途中安排接送。目前服務對象除自閉兒，也擴及家庭照顧者和其手足等家庭成員，考慮家人長期在照顧及教育上所承受的身心壓力，也有開設親職教育，幫家長充電、增能及提供精神支持。

「其實許多照顧者，本身也需要被『照顧』」，林韋勳指出，不僅是自閉症患者本身有情緒控管問題，照顧者在長年陪伴及照顧壓力下也會有情緒問題，承接「113 年台東縣身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」，即是為具有嚴重情緒行為者的主要照顧者（家人）或服務提供者（志工、社工），提供在行為處理技巧與生活照顧上，改善嚴重情緒的專業知能及照護能力。

印象較深刻的個案，有位 20 多歲的青年，在家人的支持及陪伴下送來，經 1 年規律生活與配合治療，已漸能適應社會，情緒穩定正向。另有位國中生個案，為了讓她敞開心扉，留意到她非常著迷於某個韓國天團，找出激勵她的「增強物」，讓她願意配合治療及改變行為，進而重返正規教育，也是另一個成功案例。

今年的 0403 花蓮震災，東台灣飽受重創，弱勢族群的聲量單薄，台東的自閉症家庭是更被忽視的一群，在經費短絀資源有限的窘境下，自閉兒們的療育恐被迫中斷，但孩子們身心復健不容等待。

林韋勳指出，以今年度來說，在聘請職能、心理、語言等治療課程的專業師資，約需 80 萬元的經費，先前獲得台新銀行公益慈善基金會「社會福利 - 50 萬元組」獎助，但仍有 30 萬元的資金缺口，亟盼各界伸出援手，為偏鄉星兒們點燃生命微光。

鉅亨網每年推出的「溫暖送愛心專案」活動，至 2024 年已邁入第 19 個年頭。今年的受贈對象包括臺東縣自閉症協進會、台東基督教阿尼色弗兒童之家及花蓮縣自閉症協會附設福星工坊。透過這項持續性的公益活動，鉅亨網希望能為這些致力於幫助弱勢群體的機構提供實質支持，攜手為台灣的社會福利貢獻一份力。

您也可以透過個人捐款來幫助臺東縣自閉症協進會：

1. 郵局匯款帳號：0261009-1414708 戶名：社團法人臺東縣自閉症協進會

2. 銀行匯款：玉山銀行台東分行: 808 帳號: 0716-940-003007