英特爾推全新筆電處理器 20家合作夥伴推AI PC

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-04 15:56

‌



英特爾 (INTC-US) 今 (4) 日宣布推出 x86 架構 Intel Core Ultra 200V 系列處理器，將驅動來自全球超過 20 家合作夥伴、超過 80 款業界最完整且功能強大的 AI PC 設計，合作夥伴包括宏碁 (2353-T)、華碩 (2357-TW)、戴爾、惠普、聯想、LG、微星 (2377-TW) 與三星。

英特爾指出，搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器的 AI PC 即日起開放預購，9 月 24 日起將在全球 30 多家零售及線上通路上架與銷售。所有採用 Intel Core Ultra 200V 系列處理器並執行最新版 Windows 系統的 AI PC 自 11 月起可免費更新 Copilot+ PC 功能。

‌



英特爾執行副總裁暨 PC 客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus 表示，英特爾最新 Core Ultra 處理器為行動 AI 和繪圖處理效能建立了產業標竿，打破大眾對於 x86 架構效率的誤解。唯有透過英特爾與 ISV 和 OEM 的合作，以及更廣泛的技術生態系，才能夠為消費者提供完美的 AI PC 體驗。

英特爾認為，現在的消費者越來越傾向隨時隨地進行創作、連線、遊戲和學習，因此更需要一個能提供卓越效能、長效電池續航力、高度應用程式相容性及強化安全性的系統。此外，該系統還能透過廣泛軟體支援發揮 AI 硬體優勢。

Intel Core Ultra 200V 系列處理器在設計上充分考量到這一切，為 AI PC 提供領先的低功耗效能，可降低功耗最高達 50%。CPU、GPU 和 NPU 的總平台運算可達到 120 TOPS，在不同模型和引擎上提供最相容、效能最高的 AI 體驗。

其中，第四代 NPU 的效能相較前一代提升 4 倍，可執行連續的 AI 工作負載，同時保持高能源效率。此外，英特爾也透過 AI PC 加速計畫與全球超過 100 家獨立軟體供應商 (ISV) 及開發者合作，推出逾 300 多種的 AI 加速功能。

新的處理器提供高效且卓越的核心效能，運用微調的電源管理、針對單位面積效能最佳化且全新設計的效能核心 (P-core)，以及英特爾迄今最強大的效率核心 (E-core)，可在低溫、安靜的狀態下支援更多工作負載。