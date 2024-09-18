Fed利率決議即將出爐！富爸爸作者示警：美元將因降息崩盤 比特幣可保值

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-18 08:29

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聯準會 (Fed) 最新利率決議出爐前夕，比特幣(BTC)大多頭、《富爸爸窮爸爸》作者清崎徹 (Robert Toru Kiyosaki) 最新表示，比特幣、黃金和白銀正處於暴漲邊緣。

這位暢銷書作家在 X 平台上說，若 Fed 降息，上述三種資產將爆炸式成長，隨著資本流向「實物資產」，法定貨幣將崩盤，並稱「將逃向房地產、黃金、白銀和比特幣等實物資產，而黃金和比特幣哪個更好真的不重要。這就像人們討論法拉利還是藍寶堅尼哪輛車更好？」

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今年稍早，清崎也表示，隨著越來越多的投資者對美元失去信心，保值資產將出現大幅增長，並稱「他們知道這個長期牛市即將到來，因他們知道人們對假幣的信心正在消失。他們知道歷史會重演。他們知道德國馬克和辛巴威元發生了什麼。他們知道越來越多的人終於醒悟了，知道崩盤之後，黃金、白銀和比特幣的長期牛市將開始並將再次開始攀升，創下歷史新高。

此前，清崎也以美國的債務問題為據預測，美股甚至房地產將很快遭遇大崩盤。美國目前國債近 35 兆美元。相比之下，美國目前要支付聯邦預算的 16% 用於償債。此外，國債還不斷增加。過去十年每年都在增加，而且沒有停止的跡象。

他預測，從 2025 年底開始，資金將逃離美元，湧入上述三大資產，比特幣的價格將「輕鬆」達到每枚 1 千萬美元。

清崎對持有比特幣抱持積極態度，認為它是一種可以對抗惡性通貨膨脹和金融危機的資產。他曾多次推文表達對比特幣的看法和預測，引起了很多人的關注和討論。