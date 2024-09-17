普丁簽總統令 將俄羅斯兵力擴大至150萬人

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-17 01:51

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俄羅斯總統普丁周一（16 日）簽署總統令，將俄羅斯武裝力量編制人數增加至 2,389,130 人，其中 150 萬是現役軍事人員，這是烏克蘭戰爭爆發以來俄國第三次擴大軍隊規模。

俄羅斯上次增兵是在 2023 年 12 月，當時他要求將武裝力量編制人數增加至 2,209,130 人，其中包括 132 萬名軍事人員。

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也就是說，這次普丁增加了 18 萬軍事人員，前兩次則分別增加了 13.7 萬人和 17 萬人。普丁周一簽署的新法令，將在 12 月 1 日生效。

據《路透》報導，普丁把總兵力擴增至 150 萬人，兵力規模躍居全球第二大，僅次於中國。

普丁周一還責成俄羅斯政府透過聯邦預算編列國防部必要資金，以推動擴軍政策。

上次俄羅斯擴大軍隊數量時，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，此舉是西方國家對俄羅斯發動「代理人戰爭」的結果。「當然，我國安全必須得到保障。」

「這與西方國家集體發動的戰爭有關。這是一場代理人戰爭，包括間接參與軍事行動的要素，以及超越法律框架的經濟戰、金融戰、法律戰等要素。」

俄羅斯國防部當時也表示，增加軍事人員數量的決定，是由於北約（NATO）繼續擴張所構成的威脅，以美國為首的北約成員國，大幅擴大了在俄羅斯邊境的軍事存在，部署了更多防空系統和打擊武器。

佩斯科夫周一表示，近期對是否允許烏克蘭使用西方國家武器打擊俄羅斯領土的討論，只是美國把介入烏克蘭戰爭「正式化」。事實上，美國專家和軍人早已在未獲得所謂授權的情況下，介入這場戰爭。

佩斯科夫強調，普丁就此事的表態非常明確。普丁上周表示，北約、美國及歐洲國家直接介入烏克蘭戰爭，將大大改變戰爭的本質，這意味著他們與俄羅斯開戰，俄方將根據面臨的威脅做出適當決定。