黎巴嫩BB Call連環爆釀11死逾4千傷 史諾登批以色列：爆炸事件製造了可怕先例

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-18 10:54

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中東國家黎巴嫩各地週二 (17 日) 發生呼叫器 (又稱 BB Call) 爆炸事件，造成 11 人死亡及 4000 多人受傷，黎巴嫩政府跟真主黨指責是以色列所為，對此「稜鏡計劃」吹哨者史諾登表示，在黎巴嫩呼叫機爆炸事件後，世界變得更不安全了。

《半島電視台》報導，前年歸化為俄羅斯國籍的史諾登認為上述事件製造了可怕先例，他在 X 平台連串發文表示，若工廠出貨可塞滿爆炸物的 iPhone，外界將更快地明白此事是怎樣的一個可怕先例。沒什麼可以為此辯解，這是犯罪。

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史諾登更在文中嚴厲批評以色列，稱這些行為「魯莽」，堪比恐怖主義，因爆炸傷及無數無辜民眾，他們可能正在開車跟購物時。

他還指出，從傷亡情況顯示是使用了埋設好的炸藥，而非意外故障。「根據有關黎巴嫩呼叫器爆炸的資訊，目前看起來更有可能是植入炸藥，而不是駭客攻擊，主要因為有太多持續且非常嚴重的傷害。」

根據多家外媒體報導，真主黨成員使用的呼叫器是個封閉的通訊系統，最不容易受到駭客攻擊和監聽。目前尚不清楚是甚麼原因導致數十個裝置同時爆炸。《Axios》援引知情人士消息報導指出，黎巴嫩爆炸行動是在以色列總理尼坦雅胡及其內閣跟國安部門領導人會議時批准的。

黎巴嫩衛生部長 Firass Abiad 週二晚間表示，全國各地區尋呼機大規模爆炸導致的受傷人數已經增至 4000 人，死亡增至 11 人。

《紐約時報》報導，雖然以色列軍方對上述爆炸事件置評，但事發前一天，以色列領導人警告稱正考慮加強針對真主黨的軍事行動。真主黨指責以色列策劃這起爆炸事件，並發誓要對這起「公然侵略」進行報復。

報導也指出，了解這次行動的美國和其他官員表示，以色列要對這起爆炸事件負責，該國利用黎巴嫩從台灣製造與進口的新一批呼叫器中隱藏少量爆炸材料來實施攻擊。