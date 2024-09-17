〈能源盤後〉颶風停產影響延續 抵銷中國需求疲軟衝擊 聚焦全球央行動向 原油收高

鉅亨網編譯許家華 2024-09-17 05:56

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原油期貨周一 (16 日) 收高，交易員擺脫了來自中國的另一輪低迷數據，轉而關注全球央行本周可能會做出的決定，而這些決定可能會「放大」波動性。

WTI 原油價格近兩周來首次回升至每桶 70 美元以上，交易員正在等待聯準會 (Fed) 周三做出降息決定，重點在於降息的幅度。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.44 美元或 2.1%，收每桶 70.09 美元，為 9 月 3 日以來的最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.14 美元或 1.6%，收每桶 72.75 美元，也是近兩周來的最高水準。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 1.97 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6% ，收每加侖 2.10 美元。

10 月交割的天然氣價格上漲 3%，收每百萬 Btu 2.37 美元。

市場驅動力

藍線期貨分析師周一在給客戶的報告中寫道，「本周建議謹慎並有選擇性地建倉，因為原油市場的波動性可能會放大」。

他們認為，原油市場將經歷動蕩的一周，因為交易者消化了地緣政治的持續發展、美國前總統川普第二次遭暗殺未遂，以及美國、巴西、英國和日本央行即將做出的決定。中國人行還將設定 5 年期和 1 年期最優惠利率，以及一連串歐洲央行官員排定發言。

Blue Line 分析師將上周五 WTI 油價下跌歸因於「首次重新測試 70 美元心理關口失敗，以及強勁阻力」，但表示如果守住 69.20 美元至 69.39 美元的「樞軸點和平衡點」上方，可能會推高油價。

但總體而言，上周油價上漲，WTI 和 Brent 均自上周二收盤觸及的 2021 年 12 月以來的低點反彈，其中颶風弗朗辛迫使墨西哥灣地區的海上石油和天然氣鑽井平台關閉，為油價提供了支撐。

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 表示，原油周一延續上周漲勢基礎，原因是墨西哥灣區「有一些停產超出預期，引起相關供應擔憂」，這有助於抵消中國經濟數據令人失望後引發的需求擔憂。

截至周一，美國內政部安全與環境執法局報告稱，該地區 12.18% 的石油生產和 16.02% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。

周末公佈的中國數據，包括零售銷售、工業生產和固定資產投資，進一步證明中國 8 月經濟動能放緩。

ING 策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 在報告中表示，具體石油數據顯示，中國煉油廠 8 月份每天加工原油約 1260 萬桶，月減近 10%，年降 17.5%。

策略師表示，這些數據表明，石油表觀需求降至 1250 萬桶 / 日以下，較去年同期下降 15% 以上，為 2022 年 8 月以來的最低水準，同時表明中國原油庫存 8 月以約莫 320 萬桶 / 日的速度增加，為自 2015 年以來最大的單月增加程度。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 在報告中表示，儘管最近反彈，原油價格繼續面臨來自對中國前景擔憂的壓力，而上周市場不斷押注 Fed 本周降息幅度將比正常的 50 個基點還高，卻未能在上周推升 WTI 每桶油價至突破 70 美元。