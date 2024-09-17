盤後速報 - 國泰10Y+金融債(00933B)次交易(18)日除息0.08元，參考價17.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
國泰10Y+金融債(00933B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為17.55元，相較今日收盤價17.62元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|17.62
|0.075
|0.43%
|0.0
|2024/08/16
|17.44
|0.072
|0.41%
|0.0
|2024/07/16
|17.14
|0.072
|0.42%
|0.0
|2024/06/20
|17.05
|0.072
|0.42%
|0.0
|2024/05/17
|16.79
|0.07
|0.42%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外資回補453億狂敲金控、掃貨晶圓雙雄 期指空單卻不減反增
- 債券ETF買氣夯！00933B配息創高 00687B年化殖利率破5%
- 降息預期刺激債券ETF買氣 00687B、00933B年化殖利率5%
- 外資轉賣20億 秋節前夕買盤轉向 敲進面板三虎13萬張
上一篇
下一篇