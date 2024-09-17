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鉅亨速報

盤後速報 - 國泰10Y+金融債(00933B)次交易(18)日除息0.08元，參考價17.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


國泰10Y+金融債(00933B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

首日參考價為17.55元，相較今日收盤價17.62元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 17.62 0.075 0.43% 0.0
2024/08/16 17.44 0.072 0.41% 0.0
2024/07/16 17.14 0.072 0.42% 0.0
2024/06/20 17.05 0.072 0.42% 0.0
2024/05/17 16.79 0.07 0.42% 0.0

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