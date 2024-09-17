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鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐龍頭等權重(00921)次交易(18)日除息0.6元，參考價18.21元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


兆豐龍頭等權重(00921-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為18.21元，相較今日收盤價18.81元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 18.81 0.6 3.19% 0.0
2024/06/19 19.86 0.58 2.92% 0.0
2024/03/21 18.4 0.3 1.63% 0.0
2023/12/21 18.17 0.2 1.1% 0.0
2023/09/21 17.77 0.4 2.25% 0.0

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