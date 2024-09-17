盤後速報 - 兆豐龍頭等權重(00921)次交易(18)日除息0.6元，參考價18.21元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
兆豐龍頭等權重(00921-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為18.21元，相較今日收盤價18.81元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|18.81
|0.6
|3.19%
|0.0
|2024/06/19
|19.86
|0.58
|2.92%
|0.0
|2024/03/21
|18.4
|0.3
|1.63%
|0.0
|2023/12/21
|18.17
|0.2
|1.1%
|0.0
|2023/09/21
|17.77
|0.4
|2.25%
|0.0
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