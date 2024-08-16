外資回補453億狂敲金控、掃貨晶圓雙雄 期指空單卻不減反增

台股今 (16) 日上漲 454 點，外資買超 453 億元，但台指期淨空單增加 1800 口，來到 3.49 萬口，期現貨不同調。個股方面，外資大舉敲進金融股，同時買超晶圓代工雙雄共逾 6 萬張、買超金額近 198 億元，調節多檔債類 ETF。