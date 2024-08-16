外資回補453億狂敲金控、掃貨晶圓雙雄 期指空單卻不減反增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-16 19:16
台股今 (16) 日上漲 454 點，外資買超 453 億元，但台指期淨空單增加 1800 口，來到 3.49 萬口，期現貨不同調。個股方面，外資大舉敲進金融股，同時買超晶圓代工雙雄共逾 6 萬張、買超金額近 198 億元，調節多檔債類 ETF。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 453.88 億元；自營商買超 27.55 億元；投信買超 60.22 億元；三大法人合計買超 541.64 億元。
外資大舉敲進金融股，開發金 (2883-TW)4.78 萬張、新光金 (2888-TW)4.74 萬張、富邦金 (2881-TW)2.62 萬張、國泰金 (2882-TW)2.11 萬張、玉山金 (2884-TW)1.35 萬張、兆豐金 (2886-TW)1.19 萬張、華南金 (2880-TW)1.15 萬張。
其他個股方面，外資買超晶圓雙雄台積電 (2330-TW)1.78 萬張以及聯電 (2303-TW)4.6 萬張、友達 (2409-TW)4.68 萬張、中環 (2323-TW)9423 張等。
外資買超較多的 ETF 則有元大台灣價值高息 (00940-TW)2.26 萬張、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 1.59 萬張、富邦特選高股息 30(00900-TW) 1.45 萬張、元大美債 20 年 (00679B)1.01 萬張。
外資賣超最多是元大台灣 50 反 1(00632R-TW)2.52 萬張，其次為國泰 20 年美債 (00687B-TW)2.09 萬張，以及國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、統一美債 20 年 (00931B-TW) 等債類 ETF；另也賣超復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大高股息 (0056-TW) 等。
個股方面，外資賣超遠東銀 (2845-TW)1 萬張、光洋科 (1785-TW)7569 張、擎亞 (8096-TW)4737 張、瑞軒 (2489-TW)4419 張、長榮航 (2618-TW)3036 張等。
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