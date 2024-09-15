台股ETF第8檔千金誕生 高股息主題包辦6檔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-15 09:50

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台股近來波動劇烈，成立 7 年的元大高息低波 (00713-TW) 發揮抗跌優勢，加上除息行情帶動，獲得投資人青睞積極加碼持股，13 日規模正式突破千億元大關，來到 1000.06 億元，成為台股 ETF 中第 8 檔躋身千億俱樂部，其中多達 6 檔為高股息主題。

根據 CMoney 統計，目前 8 檔千億級別的台股 ETF，有 3 檔在 3000 億元之上，依序是元大台灣 50(0050-TW)3943.31 億元、國泰永續高股息 (00878-TW)3175.73 億元、元大高股息 (0056-TW)3125.55 億元。

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復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 分列第 4、5 名，規模為 2757.94 億元、2604.94 億元。第 6 至 8 名規模落在 1000-2000 億元之間，依序為元大台灣價值高息 (00940-TW)、富邦台 50(006208-TW) 及 00713，規模各為 1694.96 億元、1358.35 億元、1000.06 億元。

觀察台股 ETF 規模前八大，半數由元大投信發行，除了 0050、0056 廣受投資人喜愛的老牌 ETF 外，月配型的高股息 ETF 00940 今年 4 月橫空出世，即掀起全台轟動，狂吸逾 1700 億元。

製表：鉅亨網記者陳于晴

00713 本季每單位將配發 1.5 元，以 9/13 收盤價 58.15 元計算，單次配息率 2.58%，年化配息率為 10.32%，預計 9 月 18 日除息，想參與配息的話最晚可在 9 月 16 日前買進，10 月 15 日就可領息。

具低波動選股因子、有換股金絲雀之稱的 00713，選股策略受到市場關注的，這檔主要是透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並進行個股本益比評估，定期低買高賣調整。