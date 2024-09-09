無懼台股臉綠 00713逆勢收平盤「比債券還避險」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 17:25
因美國經濟衰退疑慮，台股今 (9) 日開盤一度大跌逾 500 點，擁有低波動選股因子、有換股金絲雀之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW)，再度展現抗跌實力，盤中一度逆勢翻紅，最後以平盤收尾，表現居台股 ETF 之冠，更贏過具避險性質的熱門債券 ETF，驚艷市場，獲得許多網友大讚。
法人分析，隨台股大盤本益比、股價淨值比來到近年相對高點，將放大 ETF 選股策略對績效的影響程度，目前最受市場關注的 00713 選股策略，是透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息 ETF，6 月領先其他高股息 ETF 朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，於台股大跌之際繳交出抗震表現。
觀察 PTT《Stock》版，網友也針對 00713 今天表現給予正向評論，有網友以是否適合以每月 25 萬定期定額 00713 作為避險部位進行提問，多數網友除了給予正向肯定外，更以「生子當如孫仲謀，存股當買 713」來說明 00713 高股息配息的穩定性、抗波動性。
法人分析，過去一段時間受惠於台股大漲，倚靠資本利得支撐配息金額的多檔高股息 ETF，近期已進入配息下修潮盤。高股息 ETF 配息主要來自成分股現金股利，以及換股時可能產生的資本利得，目前多數個股股價漲多、息率降低，資本利得也因台股震盪而有所減損，均會對高股息 ETF 配息能力造成影響。
投資人若僅針對配息率高低進行加碼，建議優先評估 ETF 帳上可分配收益是否充沛，以及指數選股邏輯是否足以保護資本利得，相對適合於現階段加碼。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 大盤強彈助力！12檔台股ETF除息 首日6檔填息達陣
- 台股ETF受益人近950萬人連25周創高 規模2.52兆元締新猷
- 5檔高股息ETF越跌越買 00878無除息行情依舊人氣高
- 預防性降息有譜？ 專家：利率政策轉趨寬鬆有利電子科技股，「這檔」吸睛度高
上一篇
下一篇