無懼台股臉綠 00713逆勢收平盤「比債券還避險」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 17:25

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因美國經濟衰退疑慮，台股今 (9) 日開盤一度大跌逾 500 點，擁有低波動選股因子、有換股金絲雀之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW)，再度展現抗跌實力，盤中一度逆勢翻紅，最後以平盤收尾，表現居台股 ETF 之冠，更贏過具避險性質的熱門債券 ETF，驚艷市場，獲得許多網友大讚。

法人分析，隨台股大盤本益比、股價淨值比來到近年相對高點，將放大 ETF 選股策略對績效的影響程度，目前最受市場關注的 00713 選股策略，是透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息 ETF，6 月領先其他高股息 ETF 朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，於台股大跌之際繳交出抗震表現。

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觀察 PTT《Stock》版，網友也針對 00713 今天表現給予正向評論，有網友以是否適合以每月 25 萬定期定額 00713 作為避險部位進行提問，多數網友除了給予正向肯定外，更以「生子當如孫仲謀，存股當買 713」來說明 00713 高股息配息的穩定性、抗波動性。

法人分析，過去一段時間受惠於台股大漲，倚靠資本利得支撐配息金額的多檔高股息 ETF，近期已進入配息下修潮盤。高股息 ETF 配息主要來自成分股現金股利，以及換股時可能產生的資本利得，目前多數個股股價漲多、息率降低，資本利得也因台股震盪而有所減損，均會對高股息 ETF 配息能力造成影響。