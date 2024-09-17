盤後速報 - 國泰20年美債(00687B)次交易(18)日除息0.42元，參考價33.01元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
國泰20年美債(00687B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。
首日參考價為33.01元，相較今日收盤價33.43元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|33.43
|0.42
|1.26%
|0.0
|2024/06/20
|31.9
|0.34
|1.07%
|0.0
|2024/03/18
|30.88
|0.34
|1.1%
|0.0
|2023/12/18
|32.21
|0.35
|1.09%
|0.0
|2023/10/19
|28.87
|0.21
|0.73%
|0.0
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