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鉅亨速報

盤後速報 - 國泰20年美債(00687B)次交易(18)日除息0.42元，參考價33.01元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


國泰20年美債(00687B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。

首日參考價為33.01元，相較今日收盤價33.43元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 33.43 0.42 1.26% 0.0
2024/06/20 31.9 0.34 1.07% 0.0
2024/03/18 30.88 0.34 1.1% 0.0
2023/12/18 32.21 0.35 1.09% 0.0
2023/10/19 28.87 0.21 0.73% 0.0

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