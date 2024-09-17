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鉅亨速報

盤後速報 - 凌巨(8105)下週(9月24日)除息0.1元，預估參考價18.1元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


凌巨(8105-TW)下週(9月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(9月16日)收盤價18.20元計算，預估參考價為18.1元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌巨(8105-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。近5日股價上漲3.41%，集中市場加權指數上漲3.34%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/24 18.20 0.1 0.55% 0.0
2023/08/25 13.75 0.2 1.45% 0.0
2020/09/24 10.35 0.1 0.97% 0.0
2018/09/21 12.05 0.2 1.66% 0.0
2017/09/22 23.049999 0.2 0.87% 0.0

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