鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-2.22元，預估目標價為97.05元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.47元上修至-2.22元，其中最高估值-0.34元，最低估值-5.77元，預估目標價為97.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.34(-0.72)
|0.26
|0.22
|-0.21
|最低值
|-5.77(-5.77)
|-7.3
|-7.65
|-8.16
|平均值
|-2.32(-2.49)
|-2.82
|-2.89
|-2.87
|中位數
|-2.22(-2.47)
|-2.4
|-2.26
|-1.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.70億
|37.69億
|43.29億
|50.48億
|最低值
|22.85億
|19.13億
|16.68億
|23.61億
|平均值
|27.36億
|27.41億
|27.76億
|34.84億
|中位數
|27.93億
|27.09億
|27.42億
|33.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.95
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|1.22億
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-1.84元，預估目標價為95.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-1.92元，預估目標價為92.87元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-2.02元，預估目標價為92.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-2.22元，預估目標價為91.44元
下一篇