鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.74元，預估目標價為134.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:19
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.6元下修至10.74元，其中最高估值13.18元，最低估值9.32元，預估目標價為134.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.18(13.18)
|12.92
|14.59
|最低值
|9.32(9.32)
|5.4
|9.09
|平均值
|11.1(11.19)
|10.08
|11.81
|中位數
|10.74(11.6)
|9.94
|11.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|184.58億
|200.23億
|213.07億
|最低值
|170.70億
|164.93億
|181.65億
|平均值
|177.42億
|179.69億
|192.27億
|中位數
|177.12億
|178.79億
|190.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.04
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|營業收入
|104.65億
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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