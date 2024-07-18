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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.74元，預估目標價為134.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:19

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.6元下修至10.74元，其中最高估值13.18元，最低估值9.32元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.18(13.18)12.9214.59
最低值9.32(9.32)5.49.09
平均值11.1(11.19)10.0811.81
中位數10.74(11.6)9.9411.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值184.58億200.23億213.07億
最低值170.70億164.93億181.65億
平均值177.42億179.69億192.27億
中位數177.12億178.79億190.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.042.5915.5620.9214.64
營業收入104.65億96.01億184.09億222.61億187.95億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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