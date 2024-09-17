鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.26元，其中最高估值2.6元，最低估值1.61元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.6(2.6)
|3.51
|4.67
|最低值
|1.61(1.61)
|1.76
|1.91
|平均值
|2.21(2.23)
|2.76
|3.55
|中位數
|2.26(2.31)
|2.74
|3.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|169.52億
|194.15億
|183.59億
|最低值
|148.01億
|157.29億
|159.03億
|平均值
|159.13億
|174.41億
|172.21億
|中位數
|159.70億
|174.95億
|173.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.67
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|營業收入
|129.38億
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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