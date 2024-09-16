search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.4元，其中最高估值2.48元，最低估值2.37元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.48(2.48)2.853.35
最低值2.37(2.37)2.73.1
平均值2.42(2.43)2.793.23
中位數2.4(2.44)2.83.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值262.54億280.00億291.21億
最低值255.34億263.87億278.14億
平均值259.63億272.67億284.67億
中位數259.26億272.06億284.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.171.231.971.752.31
營業收入242.10億241.24億260.41億303.46億264.15億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLEX

相關行情

台股首頁我要存股
偉創力29.75-0.17%

延伸閱讀


Empty